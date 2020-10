Champions League 2021/24: diritti assegnati a Sky, Mediaset e Amazon (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Champions League Sky, Mediaset e – novità assoluta – Amazon Prime Video si sono aggiudicate i diritti per trasmettere la Champions League in Italia nel triennio 2021/2024. Stando a quanto riferisce Calcio e Finanza, la trattativa si sarebbe conclusa con esito favorevole per le suddette tre emittenti, che hanno presentato le offerte migliori a giudizio della Uefa. Ora si attende solo l’ufficialità da parte di quest’ultima. Ogni emittente ha agguantato uno specifico pacchetto da offrire al pubblico. Amazon si sarebbe aggiudicata i diritti per trasmettere le 16 migliori partite del mercoledì sera (più la Supercoppa), Mediaset avrebbe acquistato il ... Leggi su davidemaggio (Di mercoledì 21 ottobre 2020)Sky,e – novità assoluta –Prime Video si sono aggiudicate iper trasmettere lain Italia nel triennio/2024. Stando a quanto riferisce Calcio e Finanza, la trattativa si sarebbe conclusa con esito favorevole per le suddette tre emittenti, che hanno presentato le offerte migliori a giudizio della Uefa. Ora si attende solo l’ufficialità da parte di quest’ultima. Ogni emittente ha agguantato uno specifico pacchetto da offrire al pubblico.si sarebbe aggiudicata iper trasmettere le 16 migliori partite del mercoledì sera (più la Supercoppa),avrebbe acquistato il ...

aaronramsey : Champions League nights are back ?? Bravi ragazzi, importanti per iniziare con la vittoria ???? #ForzaJuve #ucl - OptaPaolo : 3 - Andrea #Pirlo è il 3° allenatore nella storia della #Juventus a vincere la prima trasferta della fase finale di… - romeoagresti : #Morata ha segnato il 53 per cento dei propri goal in Champions League con la maglia della #Juventus: 9 su 17 [via @OptaPaolo]?????? - Seladinho17 : RT @aaronramsey: Champions League nights are back ?? Bravi ragazzi, importanti per iniziare con la vittoria ???? #ForzaJuve #ucl - MARCO196913 : RT @OptaPaolo: 3 - Andrea #Pirlo è il 3° allenatore nella storia della #Juventus a vincere la prima trasferta della fase finale di Champion… -

Ultime Notizie dalla rete : Champions League Champions League, il calendario e gli orari delle partite di oggi Sky Sport Diritti TV Champions League, dove si vedranno le partite dal 2021 al 2024?

E’ partita ieri la fase a gironi della Champions League 2020-21: anche quest’anno sarà Sky l’unica emittente che trasmetterà tutte le partite in programma. E’ opportuno ricordare che ormai da qualche ...

Douglas Costa: «Volevo vincere la Champions League alla Juventus»

SCELTA DI ANDARE ALLA JUVE – «Avevo altre offerte, ma la Juventus è un top club assoluto, uno dei migliori in Europa. Volevo vincere la Champions League lì».

E’ partita ieri la fase a gironi della Champions League 2020-21: anche quest’anno sarà Sky l’unica emittente che trasmetterà tutte le partite in programma. E’ opportuno ricordare che ormai da qualche ...SCELTA DI ANDARE ALLA JUVE – «Avevo altre offerte, ma la Juventus è un top club assoluto, uno dei migliori in Europa. Volevo vincere la Champions League lì».