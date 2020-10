C’è differenza tra tamponi e test sierologici È il momento che le istituzioni la imparino

Leggi su wired

(Di mercoledì 21 ottobre 2020) (Foto: Indranil Mukherjee/AFP via Getty Images)Sulla questione deiper il coronavirus (quali fare, perché e quando) non ci siamo ancora. Le mancanze vengono al pettine e – diciamocelo – gli amministratori, che ormai dovrebbe avere le idee chiare, non stanno facendo una bella figura. Come racconta sulla sua pagina Facebook l’immunologa Antonella Viola, gli ultimi a scivolare sono stati il presidente della regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini e la ministra dell’istruzione Lucia Azzolina che a più di otto mesi dall’inizio dell’emergenza sanitaria confondono il valore dei, rivelando indirettamente come i protocolli per il contenimento del contagio non abbiano un razionale scientifico di fondo. Col risultato, scrive l’esperta di rendere ...