Ascolti tv, dati Auditel martedì 20 ottobre: testa a testa tra Imma Tataranni e Temptation Island (Di mercoledì 21 ottobre 2020) testa a testa nella sfida degli Ascolti della prima serata di martedì 20 ottobre tra Rai1 e Canale 5. 'Temptation Island' ha chiuso con il 20,97% di share (il programma ha ampiamente sforato nella seconda serata finendo dopo l'una) e 3.504.000 telespettatori, mentre la replica della fiction 'Imma Tataranni – Sostituto Procuratore' ha ottenuto più telespettatori, 3.589.000, con il 16,16% di share. Ascolti tv prime time Terzo gradino del podio per Rai2 che con l'ultimo appuntamento di 'Un'ora sola vi vorrei' ha totalizzato 1.552.000 telespettatori e il 6,17% di share. Appena fuori dal podio 'DiMartedì' che su La7 ...

