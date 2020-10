Android 11 non sfrutta tutto lo schermo, la colpa è di un bug (Di mercoledì 21 ottobre 2020) (Foto: Google Support)Arrivano diverse segnalazioni su un bug riscontrato nel neonato Android 11 che non permette a determinate applicazioni di aprirsi a tutto schermo. Come da screenshot qui sopra, rimane visibile la barra con le notifiche e le informazioni di stato andando a tagliare una porzione dell’interfaccia. A un mese e mezzo dal debutto ufficiale del nuovo sistema operativo di Google – uscito allo scoperto lo scorso 8 settembre – emergono i primi, inevitabili, bug e piccoli difetti. In questo caso è qualcosa di leggero e non così grave, che però può dare parecchia noia soprattutto con determinate applicazioni segnalate con questo problema. Per esempio YouTube che taglia una parte dei video riprodotti oppure giochi come Pubg (PlayerUnknown’s Battlegrounds) che ... Leggi su wired (Di mercoledì 21 ottobre 2020) (Foto: Google Support)Arrivano diverse segnalazioni su un bug riscontrato nel neonato11 che non permette a determinate applicazioni di aprirsi a. Come da screenshot qui sopra, rimane visibile la barra con le notifiche e le informazioni di stato andando a tagliare una porzione dell’interfaccia. A un mese e mezzo dal debutto ufficiale del nuovo sistema operativo di Google – uscito allo scoperto lo scorso 8 settembre – emergono i primi, inevitabili, bug e piccoli difetti. In questo caso è qualcosa di leggero e non così grave, che però può dare parecchia noia sopratcon determinate applicazioni segnalate con questo problema. Per esempio YouTube che taglia una parte dei video riprodotti oppure giochi come Pubg (PlayerUnknown’s Battlegrounds) che ...

GuyTotti : RT @nonexpedit: Da Twitter webapp oggi non si può retwittare, si può solo citare il tweet. Da Android si può. - Poquelin_Cleant : RT @nonexpedit: Da Twitter webapp oggi non si può retwittare, si può solo citare il tweet. Da Android si può. - SplendorSolis00 : RT @HubAgora: @riconoscibile @SMaurizi Io non ho capito cosa sia successo. Prima è felice perché dice che abbiamo rischiato che i dati anda… - AlessandroFusi9 : RT @nonexpedit: Da Twitter webapp oggi non si può retwittare, si può solo citare il tweet. Da Android si può. - Genjuro75 : @DebiruS Il problema non è l'applicazione, il funzionamento dell'applicazione potrebbe avere qualche bug su disposi… -

Ultime Notizie dalla rete : Android non Iliad, caos per Android: gli utenti non hanno questo servizio Tecnoandroid Android 11 ha un fastidioso bug con le app a schermo intero

Un bug nella modalità a schermo intero di Android 11 rende complicato l'uso di alcune app: in determinate circostanze la barra di stato, quella in cui si vedono per esempio ora, intensità del segnale ...

Fallout, ripercorriamo la storia della serie: oggi è la volta di Fallout 3

Continuiamo a ripercorrere la storia della serie Fallout insieme a Emanuele Gregori e Francesco Serino: oggi dalle 14:00 si parla di Fallout 3... Oggi alle 14:00 prosegue la nostra cavalcata lungo ...

Un bug nella modalità a schermo intero di Android 11 rende complicato l'uso di alcune app: in determinate circostanze la barra di stato, quella in cui si vedono per esempio ora, intensità del segnale ...Continuiamo a ripercorrere la storia della serie Fallout insieme a Emanuele Gregori e Francesco Serino: oggi dalle 14:00 si parla di Fallout 3... Oggi alle 14:00 prosegue la nostra cavalcata lungo ...