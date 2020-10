Waste traffic gang busted

(Di martedì 20 ottobre 2020) The Camorra mafia specializes in taking toxicfrom northern industrial heartlands and dumping it in Campania., ANSA,.

Ultime Notizie dalla rete : Waste traffic

MILAN, OCT 20 - Italian police on Tuesday busted an alleged gang trafficking waste across northern Italy. The Carabinieri NOE special unit said the alleged gang had illegally disposed of some 24,000 t ...La Dia, il Gruppo Carabinieri Forestale e la Sezione di polizia giudiziaria della Procura di Brescia hanno dato esecuzione a un’ordinanza di applicazione di misura cautelare personale e di decreto di ...