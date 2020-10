Vuelta a España 2020 oggi | Irun-Arrate Eibar | orari | tv | streaming | programma Eurosport

Leggi su oasport

(Di martedì 20 ottobre 2020) Inizia il terzo e ultimo Grande Giro di questo20 ottobre parte laa Españacon la). Una prima tappa che comprende già quattro salite, tre di terza categoria e una, l’ultima, di prima; di sicuro non deciderà chi vincerà la corsa spagnola, ma ci potrà dire chi non potrà giocarsi la maglia rossa a Madrid. ILDELLA PRIMA TAPPA DELLAA ESPAÑA Sarà possibile seguire la gara in diretta TV su1, dalle 12.25, in alternanza con il Giro d’Italia. Inoltre, verrà trasmessa anche in direttasulla piattaformaPlayer ...