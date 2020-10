Veneto, assessore alla Sanità: “Nessun lockdown o coprifuoco all’orizzonte” (Di martedì 20 ottobre 2020) “Oggi in Veneto all’orizzonte non c’è nessun pensiero di lockdown o di coprifuoco“. Lo ha affermato l’assessore regionale alla Sanità Manuela Lanzarin durante il consueto punto stampa al fianco del governatore Luca Zaia. “Quello che abbiamo presentato oggi è un piano ospedaliero, su altre iniziative dettate da altri numeri e su cui c’è un dialogo a livello nazionale è un’altra partita – ha aggiunto -. Il piano di sanità pubblica è un piano di sicurezza passiva di fronte al numero di malati che cresce, mentre le decisioni su lockdown sono di sicurezza attiva“. Leggi su sportface (Di martedì 20 ottobre 2020) “Oggi inall’orizzonte non c’è nessun pensiero dio di“. Lo ha affermato l’regionaleSanità Manuela Lanzarin durante il consueto punto stampa al fianco del governatore Luca Zaia. “Quello che abbiamo presentato oggi è un piano ospedaliero, su altre iniziative dettate da altri numeri e su cui c’è un dialogo a livello nazionale è un’altra partita – ha aggiunto -. Il piano di sanità pubblica è un piano di sicurezza passiva di fronte al numero di malati che cresce, mentre le decisioni susono di sicurezza attiva“.

