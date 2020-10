Uomini e Donne anticipazioni 20-10-2020, romantico week-end per Valentina, Biagio re di cuori (Di martedì 20 ottobre 2020) Nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi, martedì 13 ottobre 2020, si partirà ancora una volta con Gemma Galgani, che verrà delusa anche da Biagio. Dopo che il cavaliere ha deciso di conoscere sia lei che Maria, infatti, tra le due sembra cominciare a preferire quest’ultima. Novità anche sul fronte Valentina Autiero, che stavolta sembra aver davvero trovato l’amore. La quarantenne romana fa sul serio con Maurizio, la sua ultima conoscenza, e le cose tra loro continuano a funzionare. La coppia, infatti, ha trascorso un romantico weekend assieme e la sintonia è palpabile, come nota la stessa Maria De Filippi. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… anticipazioni ... Leggi su anticipazionitv (Di martedì 20 ottobre 2020) Nella puntata diin onda oggi, martedì 13 ottobre, si partirà ancora una volta con Gemma Galgani, che verrà delusa anche da. Dopo che il cavaliere ha deciso di conoscere sia lei che Maria, infatti, tra le due sembra cominciare a preferire quest’ultima. Novità anche sul fronteAutiero, che stavolta sembra aver davvero trovato l’amore. La quarantenne romana fa sul serio con Maurizio, la sua ultima conoscenza, e le cose tra loro continuano a funzionare. La coppia, infatti, ha trascorso unend assieme e la sintonia è palpabile, come nota la stessa Maria De Filippi. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche…...

