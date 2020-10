Un altro motivo per puntare sugli iPhone 12, presto due SIM abilitate al 5G (Di martedì 20 ottobre 2020) Gli iPhone 12 sembrano decisamente aver fatto già breccia nel cuore di tanti utenti in tutto il mondo. I preordini dei melafonini, anche se solo dei due modelli standard e Pro, hanno fatto registrare numeri da capogiro e lo stesso dovrebbero fare anche gli iPhone 12 Mini e Pro Max previsti per i primi di novembre. I consumatori che guardano con favore i nuovi modelli Apple potrebbero essere più che mai colpiti da una nuova feature in arrivo per i top di gamma: ben presto dovrebbe essere possibile sfruttare la velocità di connessione 5G su entrambe le SIM dei device. Dall’anno 2018 Apple ha cominciato a fornire ai suoi clienti gli iPhone dual SIM. Oltre ad un alloggiamento fisico per la scheda telefonica, è stato possibile anche aggiungere un secondo numero associato al device con la ... Leggi su optimagazine (Di martedì 20 ottobre 2020) Gli12 sembrano decisamente aver fatto già breccia nel cuore di tanti utenti in tutto il mondo. I preordini dei melafonini, anche se solo dei due modelli standard e Pro, hanno fatto registrare numeri da capogiro e lo stesso dovrebbero fare anche gli12 Mini e Pro Max previsti per i primi di novembre. I consumatori che guardano con favore i nuovi modelli Apple potrebbero essere più che mai colpiti da una nuova feature in arrivo per i top di gamma: bendovrebbe essere possibile sfruttare la velocità di connessione 5G su entrambe le SIM dei device. Dall’anno 2018 Apple ha cominciato a fornire ai suoi clienti glidual SIM. Oltre ad un alloggiamento fisico per la scheda telefonica, è stato possibile anche aggiungere un secondo numero associato al device con la ...

