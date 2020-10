Sulla Luna ci sarà il 4G (Di martedì 20 ottobre 2020) Parametri vitali degli astronauti, funzioni di comando e controllo dei rover Lunari, navigazione in tempo reale e ovviamente streaming video in alta definizione. Sono decine le applicazioni che necessitano un efficiente scambio di dati quando l’obiettivo è stabilire una presenza umana a lungo termine Sulla Luna. È per questo motivo che la Nasa ha deciso di investire 14 milioni di dollari per portare – grazie al Nokia Bell Labs – la tecnologia 4G LTE Sulla Luna. Sfida tutt’altro che semplice. Nokia non solo dovrà fornire una tecnologia in grado di resistere al lancio e alle condizioni proibitive che il dispositivo dovrà affrontare una volta alLunato ma dovrà produrre un dispositivo estremamente compatto. Il 4G per la ... Leggi su tpi (Di martedì 20 ottobre 2020) Parametri vitali degli astronauti, funzioni di comando e controllo dei roverri, navigazione in tempo reale e ovviamente streaming video in alta definizione. Sono decine le applicazioni che necessitano un efficiente scambio di dati quando l’obiettivo è stabilire una presenza umana a lungo termine. È per questo motivo che la Nasa ha deciso di investire 14 milioni di dollari per portare – grazie al Nokia Bell Labs – la tecnologia 4G LTE. Sfida tutt’altro che semplice. Nokia non solo dovrà fornire una tecnologia in grado di resistere al lancio e alle condizioni proibitive che il dispositivo dovrà affrontare una volta alto ma dovrà produrre un dispositivo estremamente compatto. Il 4G per la ...

SuperQuarkRai : Sulla Luna ci sono 130 gradi al Sole e 190 sotto zero all'ombra, un costante bombardamento di meteoriti e niente at… - disinformatico : Un'azienda in gran parte italiana costruirà la stazione spaziale vicino alla Luna. Le poltrone saranno in vera pell… - RiccardoLuna : Twitto di rado e rispondo sempre meno: uno studio sulla politica in Italia - cronaca_news : Nokia realizzerà una rete 4G sulla Luna - danisetta : RT @diamiladi: « Sulla terra s’atterra sulla luna s’alluna Per Marte non si parte se non è martedì Attenzione: su Giove piove ogni giov… -