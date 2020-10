Rifiuti, discariche abusive al Nord: arresti del Noe (Di martedì 20 ottobre 2020) commenta -afp Blitz dei carabinieri del Noe di Milano, con il Gruppo per la Tutela Ambientale di Milano e i Comandi provinciali competenti territorialmente, con l'impiego di circa 400 militari. ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 20 ottobre 2020) commenta -afp Blitz dei carabinieri del Noe di Milano, con il Gruppo per la Tutela Ambientale di Milano e i Comandi provinciali competenti territorialmente, con l'impiego di circa 400 militari. ...

fattoquotidiano : Discariche abusive, traffico di rifiuti e roghi: operazione dei carabinieri in quattro regioni del Nord - ScientificGenre : RT @AnsaVeneto: Rifiuti: discariche abusive al Nord, arresti del Noe. Smaltite illecitamemente 24mila tonnellate #ANSA - DespricableMe : RT @repubblica: Roghi e discariche abusive di rifiuti nel Nord Italia: sequestri e arresti in corso, operazione dei carabinieri di Milano [… - AnsaVeneto : Rifiuti: discariche abusive al Nord, arresti del Noe. Smaltite illecitamemente 24mila tonnellate #ANSA - tinas48 : Discariche abusive, traffico di rifiuti e roghi: operazione dei carabinieri in quattro regioni del Nord… -