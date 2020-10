Rami attacca un dirigente del Marsiglia | “Disse a tutti che non ero più un giocatore…”

Leggi su itasportpress

(Di martedì 20 ottobre 2020) L'ex difensore del Milan Adilha parlato al La Provence accusando in modo molto diretto il, ed in particolare undel club, per avergli fatto una vera e propria campagna di screditamento verso quelle squadre che potevano essere interessate a lui sul mercato.: stoccata alcaption id="attachment 1011809" align="alignnone" width="718" Adil, Getty Images/caption"Dopo il Fenerbahce, sono andato in Russia, mi piace scoprire nuovi Paesi, nuovi campionati. Ma quando sono arrivato si sono rifiutati di pagarmi con il pretesto del Covid", ha raccontatosulla sua esperienza al Sochi. "Non ho giocato una partita, ma non è colpa mia, in quel momento mi sono detto che avrei lasciato il calcio, che ero stufo, che era passato troppo ...