Presa una banda di falsi restauratori delle opere d' arte della Chiesa

(Di martedì 20 ottobre 2020) Si presentavano a istituti religiosi e sacerdoti come dei professionisti, poi eseguivano interventi approssimativi e si davano all'estorsione. Originari di Oristano, hanno agito in varie regioni d'Italia

Questo accessorio è l’ideale per una casa dove si trovano diversi sistemi connessi alla presa elettrica e che si vogliono tutelare da sbalzi di corrente, evento che in estate è frequente nelle zone ...Dalle prime luci dell'alba, nel centro-nord Italia, è in corso una vasta operazione dei Carabinieri del Comando Tutela Patrimonio Culturale che stanno eseguendo 8 misure cautelari emesse dal Gip del ...