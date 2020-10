Percorsi Covid al “Ruggi” di Salerno | la Uil Fpl chiede un incontro

Leggi su anteprima24

(Di martedì 20 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– Dopo la nota dei direttori generale e sanitario del Ruggi, il coordinamento della Uil Fplha richiesto unurgente, secondo le modalità previste dall’emergenza, in quanto mancherebbe una adeguata informativa sui ie non nelle singole Unità operative e nei specifici dipartimenti onde scongiurare interventi frammentati e non coordinati, legati alle singole esigenze assistenziali. “Appare incomprensibile la direttiva di non accettare trasferimenti da altri ospedali per casi di urgenza dato che l’Azienda ospedaliera universitaria diè riferimento di numerose linee assistenziali della provincia“, ha detto Raffaele Albano del ...