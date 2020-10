Per Zangrillo «non abbiamo imparato a convivere abbastanza col virus» (Di martedì 20 ottobre 2020) Dopo l’intervento a Non è l’arena Zangrillo torna anche tra le pagine del Corriere della Sera con un’intervista. Mantiene comunque un atteggiamento «umile, modesto, prudente» dimostrandosi – in generale – soddisfatto dell’ultimo discorso di Conte e della situazione delle terapie intensive là dove, oggi come ieri, il Covid batte più forte. Se gli si chiede il perché di questo ritorno massiccio dei contagi di quel virus che lui aveva dato per clinicamente morto la risposta è: «Io ho sempre sostenuto, anche se ciò non ha mai fatto clamore, che con il Covid dobbiamo imparare a convivere. Evidentemente non l’abbiamo fatto abbastanza». LEGGI ANCHE >>> Zangrillo ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 20 ottobre 2020) Dopo l’intervento a Non è l’arenatorna anche tra le pagine del Corriere della Sera con un’intervista. Mantiene comunque un atteggiamento «umile, modesto, prudente» dimostrandosi – in generale – soddisfatto dell’ultimo discorso di Conte e della situazione delle terapie intensive là dove, oggi come ieri, il Covid batte più forte. Se gli si chiede il perché di questo ritorno massiccio dei contagi di quelche lui aveva dato per clinicamente morto la risposta è: «Io ho sempre sostenuto, anche se ciò non ha mai fatto clamore, che con il Covid dobbiamo imparare a. Evidentemente non l’fatto». LEGGI ANCHE >>>...

