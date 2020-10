Nuoto | dieci azzurri positivi | ci sono anche Detti e Quadarella

(Di martedì 20 ottobre 2020)atleti della nazionale italiana diin raduno collegiale a Livignorisultatial coronavirus. I tamponi di controllo hanno dato esito positivo per Federico Burdisso, Martina ...

(PRIMAPRESS) - LIVIGNO - Focolaio nella Nazionale azzurra di nuoto in raduno a Livigno. In seguito alle positività di Sabbioni e Mizzau, sono stati effettuati altri test che hanno evidenziato altri ...Livigno, 20 ott. – (Adnkronos) – Dieci atleti della nazionale italiana di nuoto in raduno collegiale a Livigno sono risultati positivi al coronavirus. I tamponi di controllo hanno dato esito positivo ...