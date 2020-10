Non c'è solo il Covid. Con il lockdown saltate 14 milioni di visite, l'allarme: "Non abbandoniamo i pazienti" (Di martedì 20 ottobre 2020) Durante il lockdown «le visite specialistiche ambulatoriali prenotate e saltate sono state circa 14 milioni. Mentre intorno ai 12 milioni sono stati gli esami di diagnostica per immagini non effettuati. Per smaltire questo accumulo servirebbero circa sei mesi, considerando che nel frattempo l'attività ambulatoriale è ripresa allungando ancor di più le liste già fuori controllo prima del Covid. In termini temporali stiamo parlando di circa 300mila ore settimanali in più». è l'allarme lanciato da Antonio Magi, segretario generale Sumai Assoprof. «Torniamo a chiedere al ministro della Salute, Roberto Speranza, un aumento delle ore settimanali per gli ... Leggi su iltempo (Di martedì 20 ottobre 2020) Durante il«lespecialistiche ambulatoriali prenotate esono state circa 14. Mentre intorno ai 12sono stati gli esami di diagnostica per immagini non effettuati. Per smaltire questo accumulo servirebbero circa sei mesi, considerando che nel frattempo l'attività ambulatoriale; ripresa allungando ancor di più le liste già fuori controllo prima del. In termini temporali stiamo parlando di circa 300mila ore settimanali in più».; l'lanciato da Antonio Magi, segretario generale Sumai Assoprof. «Torniamo a chiedere al ministro della Salute, Roberto Speranza, un aumento delle ore settimanali per gli ...

Ultime Notizie dalla rete : Non è Le attività educative non chiudono: ecco le nuove linee guida Vita La Lombardia chiede il coprifuoco dalle 23 alle 5, ok del governo

Roma, 20 ott. (askanews) - Non solo lotta alla movida. La Lombardia va oltre: coprifuoco dalle 23 alle 5 del mattino da giovedì 22 ottobre, ...

Una Champions League senza Barcellona e Real Madrid?

Secondo i bookmakers le due spagnole, che per vent'anni si sono divise i favori del pronostico, potrebbero non essere protagoniste questa stagione. Svista o fine di un'epoca? Ecco cosa sta succedendo ...

