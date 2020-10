L’avete visto Tommaso Zorzi nel programma super trash Adoro! insieme alla Salemi? (Di martedì 20 ottobre 2020) Oggi Tommaso Zorzi è famoso in tutta Italia per la sua partecipazione al Grande Fratello Vip 5, il reality show in onda su Canale 5 che lo vede come protagonista assoluto. Pochi invece lo ricorderanno nelle vesti di co-conduttore del talk show Adoro!, trasmesso in streaming su Mediaset Play ogni martedì alle ore 20:50. insieme a lui c’era anche Giulia Salemi, ex gieffina ed ex fidanzata di Francesco Monte. E voi ve lo ricordate così? non so se l’Italia è pronta a tutto questo #GFVIP pic.twitter.com/Mx4Du9nqne — aurora (@vogliadiniente) October 20, 2020 trash assicurato in Adoro! Soltanto dal video qui sopra, che ritrae il backstage di Adoro! e il lancio da parte di Giulia Salemi con ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 20 ottobre 2020) Oggiè famoso in tutta Italia per la sua partecipazione al Grande Fratello Vip 5, il reality show in onda su Canale 5 che lo vede come protagonista assoluto. Pochi invece lo ricorderanno nelle vesti di co-conduttore del talk show, trasmesso in streaming su Mediaset Play ogni martedì alle ore 20:50.a lui c’era anche Giulia, ex gieffina ed ex fidanzata di Francesco Monte. E voi ve lo ricordate così? non so se l’Italia è pronta a tutto questo #GFVIP pic.twitter.com/Mx4Du9nqne — aurora (@vogliadiniente) October 20, 2020assicurato inSoltanto dal video qui sopra, che ritrae il backstage die il lancio da parte di Giuliacon ...

Vale97B : RT @babystrangerx: Per una volta voglio dire chi davvero secondo me é falso e non me ne frega un cazzo: Oppini, il perché l' avete visto ie… - AVediamo : @pisto_gol Cioè ma l’avete visto @AndreaDanubi ?Ecco,basta e avanza. - BenJiDoGood : @ZZiliani Avete visto chi è l'ultimo in fondo? ?? - Marikap28 : RT @babystrangerx: Per una volta voglio dire chi davvero secondo me é falso e non me ne frega un cazzo: Oppini, il perché l' avete visto ie… -

Ultime Notizie dalla rete : L’avete visto Stop della Cassazione alle ricette mediche di «comodo»: solo dati clinici constatati Il Sole 24 ORE