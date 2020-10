Half-Life: Alyx ha una mod che ci catapulta nel mondo di BioShock (Di martedì 20 ottobre 2020) Se vi siete sempre chiesti come sarebbe Rapture in VR allora questa news fa per voi. E' stata creata una mod di Half-Life: Alyx che ci catapulta all'interno del mondo di BioShock mentre siamo alle prese con lo sterminio degli headcrab e non solo.Return to Rapture è il nome della mod creata da wim.buytaert.1988 che unisce i due universi. Il Combine ha scoperto la posizione della città sottomarina di Andrew Ryan e vuole mettere le mani aliene sulla sua fantastica tecnologia Plasmide. Sempre nei panni di Alyx, dovrete ovviamente fermarli. Non sarete in grado di usare i plasmidi, ma almeno avrete ancora i pratici guanti gravitazionali di Alyx. Ci sono ancora molti riferimenti a BioShock, tra cui le Vita Chambers funzionanti, ... Leggi su eurogamer (Di martedì 20 ottobre 2020) Se vi siete sempre chiesti come sarebbe Rapture in VR allora questa news fa per voi. E' stata creata una mod diche ciall'interno deldimentre siamo alle prese con lo sterminio degli headcrab e non solo.Return to Rapture è il nome della mod creata da wim.buytaert.1988 che unisce i due universi. Il Combine ha scoperto la posizione della città sottomarina di Andrew Ryan e vuole mettere le mani aliene sulla sua fantastica tecnologia Plasmide. Sempre nei panni di, dovrete ovviamente fermarli. Non sarete in grado di usare i plasmidi, ma almeno avrete ancora i pratici guanti gravitazionali di. Ci sono ancora molti riferimenti a, tra cui le Vita Chambers funzionanti, ...

