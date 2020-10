Giro d’Italia 2020, oggi la tappa Udine-San Daniele del Friuli: orari di partenza e di arrivo. Tutti i comuni e province che verranno attraversati (Di martedì 20 ottobre 2020) Proseguirà oggi, martedì 20 ottobre, l’edizione 2020 del Giro di’Italia, con la sedicesima tappa, la quattordicesima in linea: saranno 229 i km da Udine a San Daniele del Friuli. La partenza fittizia è prevista alle 10.10, quella reale alle 10.25, mentre l’arrivo è previsto tra le 16.06 e le 16.50. Di seguito l’elenco completo di vie, strade e paesi attraversati dalla corsa oggi. tappa 16 cronotabella Udine-San Daniele del Friuli km 229 Martedì 20 ottobrePROVINCIA DI Udine 106 Udine 􀀆 Start Village 7,0 10.10 10.10 10.10 127 ... Leggi su oasport (Di martedì 20 ottobre 2020) Proseguirà, martedì 20 ottobre, l’edizionedeldi’Italia, con la sedicesima, la quattordicesima in linea: saranno 229 i km daa Sandel. Lafittizia è prevista alle 10.10, quella reale alle 10.25, mentre l’è previsto tra le 16.06 e le 16.50. Di seguito l’elenco completo di vie, strade e paesidalla corsa16 cronotabella-Sandelkm 229 Martedì 20 ottobrePROVINCIA DI106􀀆 Start Village 7,0 10.10 10.10 10.10 127 ...

