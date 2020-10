GfVip, via Matilde Brandi. Adua cambia nome, ciclone De Blanck, la Gregoraci divide: l'undicesima puntata (Di martedì 20 ottobre 2020) L'undicesima puntata del Grande Fratello Vip 5 fa fuori Matilde Brandi. In nomination “Chi vuoi salvare?” vanno Maria Teresa Ruta, Elisabetta Gregoraci e Dayane Mello. Lunedì 26 ottobre entreranno un uomo e una donna, mentre da questa sera, Adua Del Vesco sarà chiamata con il suo vero nome Rosalinda. Diretta deludente nonostante i tanti temi caldi. Stanza blu contro stanza arancione Alfonso Signorini apre l'undicesima puntata del GF celebrando il casto bacio sulle labbra tra Tommaso Zorzi e Francesco Oppini: “E' un simbolo della contemporanea fluidità sessuale”. Poi passa agli schieramenti. Da una parte c'è Tommaso Zorzi che descrive il suo gruppo come gli outsider, le seconde scelte, ... Leggi su iltempo (Di martedì 20 ottobre 2020) L'del Grande Fratello Vip 5 fa fuori. In nomination “Chi vuoi salvare?” vanno Maria Teresa Ruta, Elisabettae Dayane Mello. Lunedì 26 ottobre entreranno un uomo e una donna, mentre da questa sera,Del Vesco sarà chiamata con il suo veroRosalinda. Diretta deludente nonostante i tanti temi caldi. Stanza blu contro stanza arancione Alfonso Signorini apre l'del GF celebrando il casto bacio sulle labbra tra Tommaso Zorzi e Francesco Oppini: “E' un simbolo della contemporanea fluidità sessuale”. Poi passa agli schieramenti. Da una parte c'è Tommaso Zorzi che descrive il suo gruppo come gli outsider, le seconde scelte, ...

respirartinii : RT @salvatrash1: 'Sono 11 puntate che parlano di noi ma io sono contenta di questo' GRAZIE AL CAZZO senza questa dinamica (non utile) non s… - CCokina12 : RT @salvatrash1: 'Sono 11 puntate che parlano di noi ma io sono contenta di questo' GRAZIE AL CAZZO senza questa dinamica (non utile) non s… - _artofmoments : RT @ToniaPeluso: Pierpaolo sbotta e va via. La Gregoraci va a discutere con Tommaso, Oppini a calmare Pierpaolo. Siamo entrando nel pieno d… - tempoweb : #GFVIP via #MatildeBrandi. #Adua cambia nome, ciclone #DeBlanck, la #Gregoraci divide... Ecco l'undicesima puntata… - _beaphoenix_ : RT @salvatrash1: 'Sono 11 puntate che parlano di noi ma io sono contenta di questo' GRAZIE AL CAZZO senza questa dinamica (non utile) non s… -