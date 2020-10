Ferruccio Sansa viola la quarantena "per recuperare il cane scappato": segnalato dalla polizia (Di martedì 20 ottobre 2020) La polizia ha segnalato alla Procura di Genova il consigliere regionale ed ex candidato presidente della Regione Liguria per l’alleanza centrosinistra-M5S Ferruccio Sansa per aver violato la quarantena del covid durante una breve uscita a mezzanotte davanti a casa sua. È l’episodio raccontato dallo stesso Sansa via Facebook. “In momenti come questo, in cui si teme che l’Italia vacilli sotto i colpi del covid, arrivano invece conferme che lo Stato funziona. Non possiamo che rallegrarcene. Vi racconto la mia esperienza. - commenta - Sono chiuso in casa da settimane perché nella mia famiglia ci siamo ammalati di covid. Per evitare di esporre altre persone al contagio avevo deciso da subito di non uscire di casa, perfino prima di ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 20 ottobre 2020) Lahaalla Procura di Genova il consigliere regionale ed ex candidato presidente della Regione Liguria per l’alleanza centrosinistra-M5Sper averto ladel covid durante una breve uscita a mezzanotte davanti a casa sua. È l’episodio raccontato dallo stessovia Facebook. “In momenti come questo, in cui si teme che l’Italia vacilli sotto i colpi del covid, arrivano invece conferme che lo Stato funziona. Non possiamo che rallegrarcene. Vi racconto la mia esperienza. - commenta - Sono chiuso in casa da settimane perché nella mia famiglia ci siamo ammalati di covid. Per evitare di esporre altre persone al contagio avevo deciso da subito di non uscire di casa, perfino prima di ...

fattoquotidiano : Ferruccio Sansa: “Segnalato dalla polizia per violazione della quarantena. Ero andato a riprendere il cane fuggito… - gaetanomaisto : RT @RassegnaZampa: #FerruccioSansa: “Segnalato dalla polizia per violazione della quarantena. Ero andato a riprendere il cane fuggito dal g… - nuccia20 : RT @RassegnaZampa: #FerruccioSansa: “Segnalato dalla polizia per violazione della quarantena. Ero andato a riprendere il cane fuggito dal g… - HuffPostItalia : Ferruccio Sansa viola la quarantena 'per recuperare il cane scappato': segnalato dalla polizia - JasmNicoletta : RT @il_cupo: Ferruccio Sansa: “Segnalato dalla polizia per violazione della quarantena, sarà punito come un italiano medio? Ma no loro sono… -