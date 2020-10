Eurozona, cresce surplus partite correnti in agosto (Di martedì 20 ottobre 2020) (Teleborsa) – Nel mese di agosto la bilancia delle partite correnti dell’Area Euro chiude con un surplus di 19,9 miliardi di euro, in aumento rispetto all’avanzo di 16,6 miliardi di luglio. I dati non destagioalizzati evidenziano un avanzo di 21,8 miliardi rispetto ai 25,5 miliardi precedenti. E’ quanto ha rilevato dalla BCE, secondo cui la componente dei servizi ha evidenziato un saldo positivo di 2 miliardi e quella dei beni di 32 miliardi, mentre la partita dei redditi evidenzia un disavanzo di 4 miliardi ed i redditi secondari di 11 miliardi. Nell’arco dei 12 mesi terminati ad agosto 2020, le partite correnti hanno registrato un surplus di 224 miliardi di euro (1,9% del PIL), rispetto all’avanzo di 265 miliardi ... Leggi su quifinanza (Di martedì 20 ottobre 2020) (Teleborsa) – Nel mese dila bilancia delledell’Area Euro chiude con undi 19,9 miliardi di euro, in aumento rispetto all’avanzo di 16,6 miliardi di luglio. I dati non destagioalizzati evidenziano un avanzo di 21,8 miliardi rispetto ai 25,5 miliardi precedenti. E’ quanto ha rilevato dalla BCE, secondo cui la componente dei servizi ha evidenziato un saldo positivo di 2 miliardi e quella dei beni di 32 miliardi, mentre la partita dei redditi evidenzia un disavanzo di 4 miliardi ed i redditi secondari di 11 miliardi. Nell’arco dei 12 mesi terminati ad2020, lehanno registrato undi 224 miliardi di euro (1,9% del PIL), rispetto all’avanzo di 265 miliardi ...

