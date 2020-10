Elisabetta Gregoraci “è fidanzata con Stefano Coletti” | ecco chi è

(Di martedì 20 ottobre 2020) “Non è solafuori dalla Casa del Grande Fratello“. Parole di Arianna David, amica dellae ospite di Federica Panicucci a Mattino 5. “Da quello che io so ha una persona a Montecarlo – ha aggiunto –Coletti“. Incalzata dalla conduttrice, la David alla fine ha rivelato quello che sarebbe il nome del vero fidanzato della ex moglie di Briatore. Foto di lei insieme al pilota 32enne erano apparse la scorsa estate sul settimanale Nuovo: ospite del programma di Canale5 anche il direttore del giornale, che pronto si è messo alla ricerca delle immagini. Coletti, classe 1989, è un pilota. Nato in un quartiere di Montecarlo, La Colle, ha 11 anni meno di. Le scuderie nel suo passato sono Renault e Bmw. L'articolo ...

AnomalyReyes : RT @oocgfvip5: Fancam su Elisabetta Gregoraci asfaltata da Tommaso Zorzi #GFVIP - 2010gaietta : RT @oocgfvip5: Fancam sul litigio tra Antonella Elia ed Elisabetta Gregoraci #GFVIP - bvurnout : RT @oocgfvip5: Fancam su Elisabetta Gregoraci asfaltata da Tommaso Zorzi #GFVIP - ahoy_boy98 : RT @oocgfvip5: Fancam sul litigio tra Antonella Elia ed Elisabetta Gregoraci #GFVIP - ssuitupted : RT @oocgfvip5: Fancam sul litigio tra Antonella Elia ed Elisabetta Gregoraci #GFVIP -

Ultime Notizie dalla rete : Elisabetta Gregoraci

Spettacoli e Cultura - Serata finita tra lacrime e singhiozzi per Pierpaolo Pretelli, dopo aver realizzato che con Elisabetta Gregoraci non potrà mai esserci nulla: la showgirl, fuori, ha un uomo che ...Una notte da dimenticare Elisabetta Gregoraci, che non solo è finito in nomination al Grande Fratello Vip e rischia di essere eliminato dal reality di ...