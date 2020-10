Coronavirus, Conte: “Prime dosi di vaccino a dicembre, per contenere la pandemia dovremo aspettare la primavera” (Di martedì 20 ottobre 2020) “Se le ultime fasi di preparazione (il cosiddetto ‘rolling value’) del vaccino Oxford-Irbm Pomezia-Astrazeneca saranno completate nelle prossime settimane, le prime dosi saranno disponibili all’inizio di dicembre“: lo ha affermato il presidente del Consiglio Giuseppe Conte a Bruno Vespa, in occasione della presentazione del libro “Perché l’Italia amò Mussolini (e come ha resistito alla dittatura del Covid)” in uscita il 29 ottobre da Mondadori Rai Libri. “Già all’inizio avremo i primi due o tre milioni di dosi. Altri milioni ci arriveranno subito dopo. La Commissione europea ha commissionato ad Astrazeneca e ad altre società alcune centinaia di milioni di dosi. Penso che per ... Leggi su meteoweb.eu (Di martedì 20 ottobre 2020) “Se le ultime fasi di preparazione (il cosiddetto ‘rolling value’) delOxford-Irbm Pomezia-Astrazeneca saranno completate nelle prossime settimane, le primesaranno disponibili all’inizio di“: lo ha affermato il presidente del Consiglio Giuseppea Bruno Vespa, in occasione della presentazione del libro “Perché l’Italia amò Mussolini (e come ha resistito alla dittatura del Covid)” in uscita il 29 ottobre da Mondadori Rai Libri. “Già all’inizio avremo i primi due o tre milioni di. Altri milioni ci arriveranno subito dopo. La Commissione europea ha commissionato ad Astrazeneca e ad altre società alcune centinaia di milioni di. Penso che per ...

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Conte Coronavirus, Conte: "I sindaci potranno chiudere vie e piazze" | "Scuola continuerà in presenza" TGCOM Dpcm 18 ottobre: minori di 14 anni al parco solo se accompagnati

I minori di 14 anni, secondo il nuovo dpcm anti Covid-19, potranno accedere al parco soltanto se in presenza di un genitore o un accompagnatore.

