Cassa depositi e prestiti pronta a comprare Autostrade per l'Italia (Di martedì 20 ottobre 2020) Autostrade (Mauro Scrobogna/LaPresse)Nella partita per la vendita di Autostrade per l'Italia (Aspi), società controllata dal gruppo Atlantia della famiglia Benetton, arriva in extremis la proposta ufficiale di Cassa depositi e prestiti. Nella serata del 19 ottobre, il consiglio di amministrazione di Cdp, in partnership con le sezioni che si occupano degli investimenti in infrastrutture del fondo statunitense Blackstone e della banca d'investimento australiana Mcquarie Group, ha ufficializzato la presentazione della sua offerta per acquistare la quota di maggioranza dell'88,06% del gruppo Autostrade. Nei giorni scorsi, Cdp e i due partner esteri erano stati indicati come principali acquirenti. La mossa rientra nel progetto del governo per subentrare alla ...

