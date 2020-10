Beffa Luiz Felipe | niente gol e infortunio in Lazio Borussia Dortmund

(Di martedì 20 ottobre 2020)gol emuscolare per: il difensore lascia anzitempo il match tranon ricorderà piacevolmente l’esordio nella fase a gironi di Champions League contro il. Il difensore della, dopo che la UEFA non gli ha attribuito il gol del 2-0 (è autogol di Hitz), ha abbandonato l’Olimpico per un problema muscolare. Al suo posto l’olandese Hoedt. Leggi su Calcionews24.com

Luiz Felipe non ricorderà piacevolmente l'esordio nella fase a gironi di Champions League contro il Borussia Dortmund. Il difensore della Lazio, dopo che la UEFA non gli ha attribuito il gol del 2-0 ...