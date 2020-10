Avremo un inverno più caldo e senza neve per colpa della Nina? (Di martedì 20 ottobre 2020) AGI - L'Italia potrebbe affrontare un inverno senza freddo e neve per colpa della Nina, ovvero un raffreddamento della acque superficiali dell'oceano Pacifico che potrebbe sconvolgere gli equilibri atmosferici a livello planetario. Il team del sito ilMeteo.it comunica che da alcuni mesi è in atto il fenomeno della Nina: le acque superficiali dell'Oceano Pacifico centrale e orientale misurano temperature di circa 1 C al di sotto della media climatica di riferimento. Questa anomalia, che potrebbe sembrare insignificante, comporta invece un'importante modifica a livello di circolazione atmosferica planetaria. Solo per fare alcuni esempi: alcune zone, come Australia, Indonesia e Filippine in ... Leggi su agi (Di martedì 20 ottobre 2020) AGI - L'Italia potrebbe affrontare unfreddo eper, ovvero un raffreddamentoacque superficiali dell'oceano Pacifico che potrebbe sconvolgere gli equilibri atmosferici a livello planetario. Il team del sito ilMeteo.it comunica che da alcuni mesi è in atto il fenomeno: le acque superficiali dell'Oceano Pacifico centrale e orientale misurano temperature di circa 1 C al di sottomedia climatica di riferimento. Questa anomalia, che potrebbe sembrare insignificante, comporta invece un'importante modifica a livello di circolazione atmosferica planetaria. Solo per fare alcuni esempi: alcune zone, come Australia, Indonesia e Filippine in ...

sono_paola : @Pippo_1 Ne avremo ancora per un anno e credo che il peggio debba ancora arrivare. Sarà un inverno pesante. - MGnaccarini : RT @Arturo_Scotto: Avremo un inverno durissimo. Necessarie misure dolorose sul piano sanitario per contenere contagi. Evitiamo che a pagarn… - MStampacchia : RT @Arturo_Scotto: Avremo un inverno durissimo. Necessarie misure dolorose sul piano sanitario per contenere contagi. Evitiamo che a pagarn… - biagiodimatteo : RT @Arturo_Scotto: Avremo un inverno durissimo. Necessarie misure dolorose sul piano sanitario per contenere contagi. Evitiamo che a pagarn… - lilasart : RT @Arturo_Scotto: Avremo un inverno durissimo. Necessarie misure dolorose sul piano sanitario per contenere contagi. Evitiamo che a pagarn… -

Ultime Notizie dalla rete : Avremo inverno Avremo un inverno più caldo e senza neve per colpa della Nina? AGI - Agenzia Giornalistica Italia Oms: “Con l’inverno ci aspettiamo mesi duri”

«Con l'arrivo dell'inverno sappiamo che ci aspettano mesi duri». Lo ha sottolineato il direttore generale dell'Organizzazione mondiale della sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus, in conferenza stampa a ...

Sopracciglia, tendenze inverno 2021: perfette come quelle delle star

Secondo le tendenze sopracciglia inverno 2021, lo stile giusto si nasconde sul red carpet. Meglio un look alla Lucy Boynton, Bella Hadid o Elsa Hosk?

«Con l'arrivo dell'inverno sappiamo che ci aspettano mesi duri». Lo ha sottolineato il direttore generale dell'Organizzazione mondiale della sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus, in conferenza stampa a ...Secondo le tendenze sopracciglia inverno 2021, lo stile giusto si nasconde sul red carpet. Meglio un look alla Lucy Boynton, Bella Hadid o Elsa Hosk?