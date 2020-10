Zangrillo torna in tv: «Ho preso una pausa perché volevo tutelarmi» (Di lunedì 19 ottobre 2020) Dopo una lunga pausa dalle telecamere, Alberto Zangrillo – primario del San Raffaele che il 31 maggio dichiarò che il coronavirus era clinicamente morto – è tornato in collegamento con Non è l’Arena, il programma di approfondimento di Massimo Giletti su La7. Lo ha fatto per chiarire alcuni aspetti e anche per rispondere alle parole molto forti di una parte della comunità scientifica che, nei giorni scorsi, lo ha accusato di aver contribuito a diffondere un’idea sbagliata sulla pericolosità dell’epidemia. LEGGI ANCHE > Zangrillo: «Adesso i fatti stanno dando ragione al governo» Zangrillo da Giletti: «volevo tutelarmi» Il primario del San Raffaele ha affermato di essersi ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 19 ottobre 2020) Dopo una lungadalle telecamere, Alberto– primario del San Raffaele che il 31 maggio dichiarò che il coronavirus era clinicamente morto – èto in collegamento con Non è l’Arena, il programma di approfondimento di Massimo Giletti su La7. Lo ha fatto per chiarire alcuni aspetti e anche per rispondere alle parole molto forti di una parte della comunità scientifica che, nei giorni scorsi, lo ha accusato di aver contribuito a diffondere un’idea sbagliata sulla pericolosità dell’epidemia. LEGGI ANCHE >: «Adesso i fatti stanno dando ragione al governo»da Giletti: «» Il primario del San Raffaele ha affermato di essersi ...

