Watch Dogs Legion su Xbox Series X e PS5 girerà in 4K e 30FPS con ray tracing attivo

Leggi su eurogamer

(Di lunedì 19 ottobre 2020) Ubisoft ha rivelato ulteriori informazioni sulle versioniX/S e PlayStation 5 diin un AMA su Reddit.Il live producer di Ubisoft Lathieeshe Thillainathan ha risposto alle domande dei giocatori sul forum e ha rivelato come girerà il titolo su hardware di nuova generazione.Thillainathan ha confermato che il gioco girerà in 4K, 30 fps suX e PS5 e avrà anche opzioni che i giocatori potranno abilitare per supportare il ray-. Quindi non saranno solo i giocatori PC a trarre vantaggio dalla grafica del nuovo gioco di Ubisoft.Leggi altro...