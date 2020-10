Serie C, Avellino-Juve Stabia 0-0: Forte è insuperabile, gli irpini si prendono il pari. La classifica aggiornata (Di lunedì 19 ottobre 2020) Avellino-Juve Stabia ha chiuso il quinto turno del girone C di Serie C.Al "Partenio" si conclude a reti bianche il derby campano che permette sia agli irpini che ai calabroni di salire a quota 7 in classifica, con i lupi che dovranno però recuperare due gare. Le occasioni da rete create nel corso dei 90 minuti sono state procurate per lo più dagli ospiti: al 4' ci prova Golfo che trova sulla sua strada Forte, al 24' della ripresa è ancora l'estremo difensore biancoverde a negare la rete a Golfo dopo una deviazione di Fella.Teramo 10Bari 10Turris 10Ternana 9Vibonese 8Catanzaro 7Avellino 6Juve Stabia 7Catania 6Bisceglie 6Viterbese 4Potenza 4Monopoli 4Foggia 3Casertana 2Paganese 2Virtus Francavilla ... Leggi su mediagol (Di lunedì 19 ottobre 2020)ha chiuso il quinto turno del girone C diC.Al "Partenio" si conclude a reti bianche il derby campano che permette sia agliche ai calabroni di salire a quota 7 in, con i lupi che dovranno però recuperare due gare. Le occasioni da rete create nel corso dei 90 minuti sono state procurate per lo più dagli ospiti: al 4' ci prova Golfo che trova sulla sua strada, al 24' della ripresa è ancora l'estremo difensore biancoverde a negare la rete a Golfo dopo una deviazione di Fella.Teramo 10Bari 10Turris 10Ternana 9Vibonese 8Catanzaro 77Catania 6Bisceglie 6Viterbese 4Potenza 4Monopoli 4Foggia 3Casertana 2Paganese 2Virtus Francavilla ...

E’ terminato 0-0 il posticipo della quinta giornata del girone C della Serie C 2020/2021 tra Avellino e Juve Stabia. Un derby campano tutt’altro che noioso nonostante il risultato a reti bianche, con ...

