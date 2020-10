Rigatoni alla carbonara | una ricetta di Anna Moroni

Leggi su ultimenotizieflash

(Di lunedì 19 ottobre 2020) Si torna a cucinare in compagnia di, che cosa ci propone nella prima puntata di Ricette all’Italiana in onda in questa nuova edizione su Rete 4? Dpuntata di Ricette all’Italiana di oggi 19 ottobre 2020 arriva ladei, un grande classico. Oltre a questaha anche preparato ladel tortino di baccalà con patate.Ma torniamo ai, un piatto tipicamente romano. Quale sarà la versione diper questa? Prendiamo appunti, eccola per voi.bruna ha ...