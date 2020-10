Oroscopo del sonno | dimmi che segno sei e ti dirò come dormi

Leggi su vanityfair

(Di lunedì 19 ottobre 2020) Voi come ve la cavate, a qualità del sonno? In tempi di pandemia (e ansie connesse), sempre più persone lamentano problemi di insonnia. Per scoprire qualcosa di più sulla routine del sonno dei suoi consumatori, l’app Sleep Cycle ha condotto un’ampia indagine. Dopo aver indagato 33 milioni di notti e l’andamento del sonno tra gennaio e maggio 2020 (mesi tostissimi, come noto) e dopo aver intervistato un totale di 69.047 utenti di Sleep Cycle provenienti da 22 paesi del mondo, è emerso come, con l’allargarsi e intensificarsi della pandemia, sono cresciuti anche i casi di persone insonni. Indipendentemente da età, sesso e nazione, il 37% degli intervistati ha raccontato di aver bisogno di molto più tempo per addormentarsi, con frequenti risvegli notturni e pensieri ossessivi e negativi prima di riuscire, finalmente, a chiudere gli occhi.