Milano, c’è un indagato per l’imbrattamento della statua di Indro Montanelli: la Digos perquisisce casa di uno studente universitario (Di lunedì 19 ottobre 2020) C’è un indagato per l’imbrattamento della statua di Indro Montanelli, sporcata di spray rosso con la scritta “razzista stupratore” nella notte del 13 giugno 2020. La Digos di Milano ha eseguito una perquisizione, ordinata dai pm Alberto Nobili e Leonardo Lesti, nella casa di uno studente universitario, A. M. di 21 anni, che fa parte del gruppo Lume, Laboratorio universitario metropolitano. In casa gli agenti hanno trovato la carta di credito con cui sono state acquistate le bombolette di vernice ed è emerso che le impronte digitali del giovane indagato corrispondevano con quelle rilevate sui barattoli di vernice e bombolette spray ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 19 ottobre 2020) C’è unper l’imbrattamentodi, sporcata di spray rosso con la scritta “razzista stupratore” nella notte del 13 giugno 2020. Ladiha eseguito una perquisizione, ordinata dai pm Alberto Nobili e Leonardo Lesti, nelladi uno, A. M. di 21 anni, che fa parte del gruppo Lume, Laboratoriometropolitano. Ingli agenti hanno trovato la carta di credito con cui sono state acquistate le bombolette di vernice ed è emerso che le impronte digitali del giovanecorrispondevano con quelle rilevate sui barattoli di vernice e bombolette spray ...

LaStampa : Alessandro, infermiere al Policlinico di Milano: “Tensione e ritmi aumentati. C’è rabbia, sembra non si sia imparat… - Corriere : A Milano c'è poco tempo per invertire la rotta - borghi_claudio : @Marco_Piso_71 @qualcosadiversa @geokawa Non conta il reddito. I ristoranti di lusso pieni c'erano anche a Calcutta… - _GoldenLiar_ : @splendoreterno Milano... cavolo però c’è un problema dal punto di vista del non rispetto delle direttive. Secondo… - BreakingItalyNe : RT @fattoquotidiano: Milano, c’è un indagato per l’imbrattamento della statua di Indro Montanelli: la Digos perquisisce casa di uno student… -

Ultime Notizie dalla rete : Milano c’è Milano Wine Week 2020 Fortune Italia