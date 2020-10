Milan, Pioli: «Vogliamo provare a vincere l’Europa League» (Di lunedì 19 ottobre 2020) Il Milan debutta giovedì sera in Europa League, una competizione che i rossoneri proveranno a vincere L’Europa League è uno degli obiettivi stagionali del Milan, come confermato dal tecnico Stefano Pioli a Radio 1. EUROPA League – «Siamo il Milan e dobbiamo giocare con ambizione ogni competizione. Giocando così tanto non sarà facile e avrò bisogno di tutti i giocatori, ma io metterò sempre in campo la formazione migliore. Vogliamo fare bene in Europa, siamo nell’Europa che conta di meno, ma Vogliamo provare a vincerla. Il nostro girone è equilibrato, il Lille è primo in Francia, dobbiamo cercare di iniziare bene il nostro ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 19 ottobre 2020) Ildebutta giovedì sera in Europa, una competizione che i rossoneri proveranno aL’Europaè uno degli obiettivi stagionali del, come confermato dal tecnico Stefanoa Radio 1. EUROPA– «Siamo ile dobbiamo giocare con ambizione ogni competizione. Giocando così tanto non sarà facile e avrò bisogno di tutti i giocatori, ma io metterò sempre in campo la formazione migliore.fare bene in Europa, siamo nell’Europa che conta di meno, maa vincerla. Il nostro girone è equilibrato, il Lille è primo in Francia, dobbiamo cercare di iniziare bene il nostro ...

