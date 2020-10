Today_it : I tre ragazzi che lanciano sassi dal cavalcavia sulla A1 - qn_giorno : #Milano, #Melegnano, lanciano sassi dal cavalcavia sull'A1: denunciati tre ragazzi -

Ultime Notizie dalla rete : Melegnano lanciano

IL GIORNO

E'avvenuto nelle vicinanze del casello autostradale. Ad avvisare la polizia è stato un passante che si è accorto di quanto stava accadendo ...Si è concluso in Sardegna, ultima tappa in programma, il giro d’Italia in scooter elettrico, una traversata ecologica che il travel blogger Salvatore Magliozzi (nella foto) ha compiuto da un capo all’ ...