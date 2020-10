L’incredibile successo di Among Us, il videogioco indie esploso due anni dopo il lancio (Di lunedì 19 ottobre 2020) (Foto: Innersloth)Le leggi del successo sul web seguono dinamiche imprevedibili e non è raro che progetti partiti piuttosto in sordina poi riescano a raggiungere numeri pazzeschi, d’improvviso. Basta una scintilla e da flop si diventa fenomeni virali. Ma è capitato raramente di assistere a una storia come quella di Among Us. Questo piccolo gioco indipendente a basso budget è stato realizzato da una società chiamata Innersloth e con un team di appena tre persone ossia due disegnatori e uno sviluppatore. Come per milioni di altri giochi indie, si è scelto il motore grafico Unity e si è optato per una grafica cartoon molto gradevole e minimalista. Among Us è un gioco in multiplayer da 4 a 10 giocatori che si ritrovano in una location a tema spaziale (base o astronave) ... Leggi su wired (Di lunedì 19 ottobre 2020) (Foto: Innersloth)Le leggi delsul web seguono dinamiche imprevedibili e non è raro che progetti partiti piuttosto in sordina poi riescano a raggiungere numeri pazzeschi, d’improvviso. Basta una scintilla e da flop si diventa fenomeni virali. Ma è capitato raramente di assistere a una storia come quella diUs. Questo piccolo gioco indipendente a basso budget è stato realizzato da una società chiamata Innersloth e con un team di appena tre persone ossia due disegnatori e uno sviluppatore. Come per milioni di altri giochi, si è scelto il motore grafico Unity e si è optato per una grafica cartoon molto gradevole e minimalista.Us è un gioco in multiplayer da 4 a 10 giocatori che si ritrovano in una location a tema spaziale (base o astronave) ...

