Lanciano, ragazzo di 18 anni in coma: è stato aggredito da una baby gang (Di lunedì 19 ottobre 2020) aggredito nella zona della vecchia stazione di Lanciano da una baby gang di cinque ragazzi , di cui alcuni minori, per futili motivi: vittima dell'episodio un 18enne del posto ricoverato nel reparto ...

