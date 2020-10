Il Rolex di Zac Efron è un «pezzo da novanta»

Leggi su gqitalia

(Di lunedì 19 ottobre 2020) UnDaytona, un Tag Heuer Aquaracer, un Jaeger-LeCoultre Master Control... A soli 32 anni, Zacpuò già vantare una delle collezioni di orologi più interessanti dello star system. Il suo nome, insomma, va aggiungersi a personaggi come Jay-Z, Tom Cruise, Drake e Rihanna, tutti uniti dal comune debole per le lancette. Ma tra tanti modelli, quello che si dimostra essere il suo preferito è un super classico da “soli” 12.700 euro: ilOyster Perpetual Datejust. "Extremely Wicked, Shockingly Evil And Vile" European Premiere - VIP ArrivalsLONDON, ENGLAND - APRIL 24: Zacattends the European Premiere of "Extremely Wicked, Shockingly Evil And Vile" at The Curzon Mayfair on April 24, 2019 in London, England. (Photo by David M. Benett/Dave Benett/WireImage )David M. ...