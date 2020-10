“Il Covid non esiste” sostiene l’influencer però poi si ammala e muore (Di lunedì 19 ottobre 2020) “Il Covid non esiste, è una bufala”. Poi, però, si ammala e finisce in tragedia. Tutti i dettagli. Una triste storia quella di Dmitriy Stuzhuk, un influencer ucraino. Questo ragazzo, di soli 33 anni, nella vita era un guru di Instagram: si occupava di promuovere il fitness e uno stile di vita sano. Pochi giorni … L'articolo “Il Covid non esiste” sostiene l’influencer però poi si ammala e muore è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di lunedì 19 ottobre 2020) “Ilnon esiste, è una bufala”. Poi, però, sie finisce in tragedia. Tutti i dettagli. Una triste storia quella di Dmitriy Stuzhuk, un influencer ucraino. Questo ragazzo, di soli 33 anni, nella vita era un guru di Instagram: si occupava di promuovere il fitness e uno stile di vita sano. Pochi giorni … L'articolo “Ilnon esiste”l’influencer però poi siè stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

GassmanGassmann : Davvero,ma di cuore, a tutti i medici, assistenti sanitari,infermieri,a tutti coloro che stanno tornando sotto pres… - petergomezblog : Massimo #Giannini in terapia intensiva, scrive dall’ospedale: “Il covid non si ferma mai, si infila negli interstiz… - Corriere : Influencer di 33 anni negazionista muore di Covid dopo aver contratto il virus - SeratEnrico : RT @riktroiani: Prof. #Bassetti: 'C’è la corsa al pronto soccorso di asintomatici e di chi accusa sintomi lievi, dobbiamo far capire loro c… - Karm3nB : RT @CesareSacchetti: La Regione Lazio:' lo Spallanzani sperimenterà i test per distinguere l'influenza stagionale dal Covid-19.' Quindi ci… -

Ultime Notizie dalla rete : “Il Covid Coronavirus: ecco le misure in vigore da oggi al 13 novembre, il testo del Dpcm latinaoggi.eu