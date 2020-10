GFVip, Elisabetta Gregoraci: la verità sui segnali in codice dei colpetti sul cuore (Di lunedì 19 ottobre 2020) Da giorni sul web tutti vogliono sapere se quei colpetti che Elisabetta Gregoraci si dà sul petto specie quando arrivano aerei per lei sui cieli di Cinecittà siano per qualcuno in particolare. Interrogata da Alfonso Signorini all’undicesima puntata del Grande Fratello Vip la showgirl risponde: “Sono rivolti fuori, a una persona, ma non a una, siamo un gruppo, 4 ragazze e un ragazzo, niente di strano, niente di sentimentale“. GFVip, Elisabetta Gregoraci spegne l’entusiasmo di Pierpaolo Pretelli: ‘Ho dei corteggiatori’ La verità di Elisabetta Gregoraci Antonella Elia è spietata: “Elisabetta per una volta dì la verità, è patetico, platealmente ... Leggi su tvzap.kataweb (Di lunedì 19 ottobre 2020) Da giorni sul web tutti vogliono sapere se queichesi dà sul petto specie quando arrivano aerei per lei sui cieli di Cinecittà siano per qualcuno in particolare. Interrogata da Alfonso Signorini all’undicesima puntata del Grande Fratello Vip la showgirl risponde: “Sono rivolti fuori, a una persona, ma non a una, siamo un gruppo, 4 ragazze e un ragazzo, niente di strano, niente di sentimentale“.spegne l’entusiasmo di Pierpaolo Pretelli: ‘Ho dei corteggiatori’ La verità diAntonella Elia è spietata: “per una volta dì la verità, è patetico, platealmente ...

GrandeFratello : Antonella entra a gamba tesa su Elisabetta... siamo certi che la discussione non finirà qui... ?? #GFVIP - GrandeFratello : Ancora una volta protagoniste di un'accesa discussione sono due donne dal carattere forte che certo non le mandano… - GrandeFratello : Tra Elisabetta e Stefania la tensione è arrivata letteralmente alle stelle... la rottura è veramente insanabile? Un… - spaceplumee_ : RT @ThisCasino: Elisabetta: 'stasera è la mia serata altro che di zorzi' SORÈ MA CHE SARÀ MAI UNA SERATA IN CONFRONTO AD UN'INTERA EDIZION… - Lu88508965 : RT @ThisCasino: Elisabetta: 'stasera è la mia serata altro che di zorzi' SORÈ MA CHE SARÀ MAI UNA SERATA IN CONFRONTO AD UN'INTERA EDIZION… -