Fdi | demolitori e rottamatori | Raggi e Zingaretti devono convocare tavolo

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 19 ottobre 2020) Roma – Cosi’ in un comunicato gli esponenti di Fratelli d’Italia Francesco Figliomeni, vice presidente dell’Assemblea Capitolina, e Andrea De Priamo, capogruppo in Campidoglio: “Dopo la sentenza della Corte Costituzionale, che ha respinto il ricorso del governo contro la norma che prevedeva una deroga di due anni per gli impianti di autodemolizione, il Campidoglio e la Regione Lazioevitare di continuare nello scaricabarile e sbrigarsi invece a trovare una soluzione.” “di’ano le opportune direttive agli uffici affinche’ convochino urgentemente uncongiunto tra Campidoglio, regione Lazio e Citta’ Metropolitana per individuare le aree e delocalizzare gli impianti che sono assolutamente necessari alla collettivita’, sia per ...