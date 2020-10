Fa la spia contro il vicino rumoroso. Ma non c’era niente di irregolare (Di lunedì 19 ottobre 2020) Arriva il primo caso di vicino che si attiene al Dpcm e fa la spia contro un vicino, reo di aver organizzato una cena. Ma all’arrivo dei carabinieri, si è constatato che in quella casa si stavano rispettando le regole. Se ne è parlato a lungo, nei giorni successivi al nuovo dpcm che è stato … L'articolo Fa la spia contro il vicino rumoroso. Ma non c’era niente di irregolare proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di lunedì 19 ottobre 2020) Arriva il primo caso diche si attiene al Dpcm e fa laun, reo di aver organizzato una cena. Ma all’arrivo dei carabinieri, si è constatato che in quella casa si stavano rispettando le regole. Se ne è parlato a lungo, nei giorni successivi al nuovo dpcm che è stato … L'articolo Fa lail. Ma non c’eradiproviene da www.meteoweek.com.

Potapot76404774 : RT @GiorgiaMeloni: Nella Germania Est la Stasi poteva contare su una spia ogni 83 cittadini. Sembra di essere ripiombati in quei luoghi. Il… - luigiipacee : RT @GiorgiaMeloni: Nella Germania Est la Stasi poteva contare su una spia ogni 83 cittadini. Sembra di essere ripiombati in quei luoghi. Il… - NSegreta : RT @GiorgiaMeloni: Nella Germania Est la Stasi poteva contare su una spia ogni 83 cittadini. Sembra di essere ripiombati in quei luoghi. Il… - Giaco36084368 : RT @GiorgiaMeloni: Nella Germania Est la Stasi poteva contare su una spia ogni 83 cittadini. Sembra di essere ripiombati in quei luoghi. Il… - M_AR_KO : Attenti quando fate la spia contro i vicini, ci siamo capiti. #COVID__19 #COVID19 #coronavirus #Lockdown2 #vicini -

UNA SPIA E MEZZO/ Streaming del film con Dwayne Johnson e Kevin Hart

L'attore americano Kevin Hart, e l'ex wrestler The Rock, protagonisti del film Una spia e mezzo, trasmesso su Italia 1: seguilo anche in streaming ...

