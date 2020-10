De Cristofaro: “Scuole chiuse in Campania decisione sbagliata: serve dialogo” (Di lunedì 19 ottobre 2020) Giuseppe De Cristofaro: il sottosegretario al Ministero dell’Università critica l’ordinanza del governatore Vincenzo De Luca (che ha chiuso le scuole stabilendo la didattica a distanza fino al 30 ottobre). “In Campania un errore chiudere le scuole senza dialogo con il governo”. A dichiararlo è il Sottosegretario al ministero dell’università e ricerca Giuseppe De Cristofaro intervenendo … Leggi su 2anews (Di lunedì 19 ottobre 2020) Giuseppe De: il sottosegretario al Ministero dell’Università critica l’ordinanza del governatore Vincenzo De Luca (che ha chiuso le scuole stabilendo la didattica a distanza fino al 30 ottobre). “Inun errore chiudere le scuole senza dialogo con il governo”. A dichiararlo è il Sottosegretario al ministero dell’università e ricerca Giuseppe Deintervenendo …

infocampania : REGIONE - SCUOLE CHIUSE IN CAMPANIA, PER IL SOPTTOSEGRETARIO DE CRISTOFARO SERVE DIALOGO - sudreporter : #scuola, il sottosegretario @pepdecr boccia #DeLuca: 'errore chiudere scuole, #Dad rischio per studenti fragili'… - ottopagine : De Cristofaro: In Campania chiudere le scuole è un errore #Napoli -

Ultime Notizie dalla rete : Cristofaro “Scuole La Provincia al comitato: «Il ponte sul Po è sicuro» La Gazzetta di Mantova