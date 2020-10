Cus Avellino, si dimette mister Generoso Venezia (Di lunedì 19 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – L’Asd Cus Avellino comunica che il tecnico Generoso Venezia, ha presentato, in data odierna, le dimissioni da allenatore della prima squadra. La società ringrazia il coach per il lavoro svolto e gli augura le miglior fortune in campo professionale ed umano. “15 anni, prima da capitano poi da condottiero. Non finiremo mai di ringraziarti”. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di lunedì 19 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– L’Asd Cuscomunica che il tecnico, ha presentato, in data odierna, le dimissioni da allenatore della prima squadra. La società ringrazia il coach per il lavoro svolto e gli augura le miglior fortune in campo professionale ed umano. “15 anni, prima da capitano poi da condottiero. Non finiremo mai di ringraziarti”. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

irpiniatimes1 : Cus Avellino, Venezia rassegna le dimissioni come tecnico della prima squadra - ilCiriaco : #Irpinia Calcio a5, terza sconfitta per il Cus Avellino - irpiniatimes1 : Rinforzo per il Cus Avellino: c’è il ritorno di Giovanni Pacilio - irpiniatimes1 : Cus Avellino evergreen: al via la preparazione dell’under 15 -

Ultime Notizie dalla rete : Cus Avellino Calcio a5, terza sconfitta per il Cus Avellino ilCiriaco.it Calcio a5, terza sconfitta per il Cus Avellino

I Carabinieri del Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale Agroalimentare e Forestale (N.I.P.A.A.F.) di Avellino, unitamente ai Carabinieri della Stazione Forestale di Serino, hanno denunciato… ...

Palermo-Avellino, le probabili formazioni: Luperini subito titolare in mezzo al campo

Difesa a tre e Luperini subito titolare in mezzo al campo. Archiviato il buon pari di Terni, per il prossimo match con l’Avellino (calcio d’inizio domani alle ore 15) mister Boscaglia ripartirà certam ...

I Carabinieri del Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale Agroalimentare e Forestale (N.I.P.A.A.F.) di Avellino, unitamente ai Carabinieri della Stazione Forestale di Serino, hanno denunciato… ...Difesa a tre e Luperini subito titolare in mezzo al campo. Archiviato il buon pari di Terni, per il prossimo match con l’Avellino (calcio d’inizio domani alle ore 15) mister Boscaglia ripartirà certam ...