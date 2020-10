Coronavirus, in Lombardia 1.687 positivi ma con meno della metà dei tamponi. Settantuno i nuovi ricoveri con sintomi (Di lunedì 19 ottobre 2020) Coronavirus, ultime notizie del 19 ottobre (Italia/Mondo)Il bollettino del 19 ottobre In Lombardia calano i tamponi e diminuiscono anche i positivi al Coronavirus. Dopo il boom di casi di ieri – 2.975 con 30.981 tamponi – oggi i nuovi positivi sono 1.687 con 14.577 tamponi. Diminuiscono anche i decessi: sono +6 contro i +21 di ieri. Anche i ricoverati in terapia intensiva sono di meno rispetto a ieri: +3, per un totale di 113 (ieri erano aumentati di 14 unità). In 24 ore il numero di persone ricoverate è passato da 1.065 a 1.136. Anche in questo caso si tratta di un aumento inferiore rispetto a ieri: +71 contro +122. Le persone guarite e dimesse sono +341 in 24 ore, circa un quarto rispetto ... Leggi su open.online (Di lunedì 19 ottobre 2020), ultime notizie del 19 ottobre (Italia/Mondo)Il bollettino del 19 ottobre Incalano ie diminuiscono anche ial. Dopo il boom di casi di ieri – 2.975 con 30.981– oggi isono 1.687 con 14.577. Diminuiscono anche i decessi: sono +6 contro i +21 di ieri. Anche i ricoverati in terapia intensiva sono dirispetto a ieri: +3, per un totale di 113 (ieri erano aumentati di 14 unità). In 24 ore il numero di persone ricoverate è passato da 1.065 a 1.136. Anche in questo caso si tratta di un aumento inferiore rispetto a ieri: +71 contro +122. Le persone guarite e dimesse sono +341 in 24 ore, circa un quarto rispetto ...

