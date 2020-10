Coronavirus: domani Mattarella consegna onorificenze a cittadini impegnati in emergenza (6) (Di lunedì 19 ottobre 2020) (Adnkronos) - Concetta D'Isanto, addetta alle pulizie in un ospedale milanese. Fa parte di quella schiera di lavoratori che ha permesso alle strutture sanitarie di andare avanti nel corso dell'emergenza. Giuseppe Maestri, farmacista a Codogno, ogni giorno ha percorso cento chilometri per recarsi in piena zona rossa. Rosa Maria Lucchetti, cassiera all'Ipercoop Mirafiore di Pesaro, ha lasciato una lettera agli operatori 118 donando loro anche tre tessere prepagate di 250 euro. Ambrogio Iacono, docente presso l'istituto professionale alberghiero "Vincenzo Telese" di Ischia. Positivo, ricoverato al Rizzoli di Lacco Ameno, ha continuato a insegnare a distanza nei giorni di degenza. Leggi su iltempo (Di lunedì 19 ottobre 2020) (Adnkronos) - Concetta D'Isanto, addetta alle pulizie in un ospedale milanese. Fa parte di quella schiera di lavoratori che ha permesso alle strutture sanitarie di andare avanti nel corso dell'. Giuseppe Maestri, farmacista a Codogno, ogni giorno ha percorso cento chilometri per recarsi in piena zona rossa. Rosa Maria Lucchetti, cassiera all'Ipercoop Mirafiore di Pesaro, ha lasciato una lettera agli operatori 118 donando loro anche tre tessere prepagate di 250 euro. Ambrogio Iacono, docente presso l'istituto professionale alberghiero "Vincenzo Telese" di Ischia. Positivo, ricoverato al Rizzoli di Lacco Ameno, ha continuato a insegnare a distanza nei giorni di degenza.

BR_Sprecher : #DecisioneCF Il forte aumento delle infezioni da coronavirus è preoccupante. Oggi il Consiglio federale ha preso pr… - SkyTG24 : #Covid19 ?? 10.925 nuovi contagi ?? 165.837 tamponi ?? tra domani e lunedì il varo del nuovo #dpcm anti-Covid, - vaticannews_it : #18ottobre #Nelmondo #Brasile Domani chat @CNBBNacional per promuovere #FratelliTutti @IglesiaMexico chiederà perd… - Marco82079733 : Je suis cretin perché permet a quegli strunz di fare quel che vol !!! Per fortuna che per ora ci tagliano solo la t… - AvezzanoTw : Incontro Di Pangrazio-vertici ASL – All'Interporto di #Avezzano apre il #DriveTrough per i tamponi rapidi. Sarà ope… -