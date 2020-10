Coronavirus, a Napoli 251 positivi: ospedali senza più posti letto (Di lunedì 19 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti Napoli – Dei 1.593 registrati oggi in Campania sono 251 i casi accertati a Napoli città. Lo rende noto l’Asl Napoli 1 Centro nel consueto bollettino quotidiano. I tamponi processati sono 2.042. I nuovi contagi sono emersi per la maggior parte (148) da contatti stretti di positivi. Altri 86 sono invece relativi ai tamponi richiesti dai medici di base. Di questi 57 sono paucisintomatici e 17 sintomatici. Solo un nuovo caso di positività al Coronavirus proviene dall’ambito scolastico. Ad oggi i cittadini napoletani ricoverati in ospedale sono 177 (di cui 15 in terapia intensiva) mentre il numero degli attualmente positivi sale a 5.360. I guariti nelle ultime 24 ore sono stati appena 24. Negli ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 19 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti– Dei 1.593 registrati oggi in Campania sono 251 i casi accertati acittà. Lo rende noto l’Asl1 Centro nel consueto bollettino quotidiano. I tamponi processati sono 2.042. I nuovi contagi sono emersi per la maggior parte (148) da contatti stretti di. Altri 86 sono invece relativi ai tamponi richiesti dai medici di base. Di questi 57 sono paucisintomatici e 17 sintomatici. Solo un nuovo caso dità alproviene dall’ambito scolastico. Ad oggi i cittadini napoletani ricoverati in ospedale sono 177 (di cui 15 in terapia intensiva) mentre il numero degli attualmentesale a 5.360. I guariti nelle ultime 24 ore sono stati appena 24. Negli ...

