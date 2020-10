Conte: “Mes? Ci saranno le sedi per parlarne. Serve un confronto nella maggioranza per un patto di fine legislatura” (Di lunedì 19 ottobre 2020) “Il ricorso al Mes? Ho risposto a una domanda, ma non vuol dire che la questione è risolta ieri in conferenza stampa”. Giuseppe Conte davanti ai giornalisti a Palazzo Chigi ha cercato di placare le polemiche, anche nella maggioranza, sul cosiddetto fondo salva-Stati. “Ci sono le sedi opportune e ci sarà l’opportunità per parlarne”. E non solo: ha rivelato che nei prossimi mesi l’esecutivo, compatibilmente con la pandemia, si siederà al tavolo per stilare la lista delle priorità da affrontare. “Vi anticipo: siccome le forze di maggioranza hanno chiesto un momento di confronto ritengo quantomeno opportuno un confronto politico per definire le priorità, per definire un ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 19 ottobre 2020) “Il ricorso al Mes? Ho risposto a una domanda, ma non vuol dire che la questione è risolta ieri in conferenza stampa”. Giuseppedavanti ai giornalisti a Palazzo Chigi ha cercato di placare le polemiche, anche, sul cosiddetto fondo salva-Stati. “Ci sono leopportune e ci sarà l’opportunità per”. E non solo: ha rivelato che nei prossimi mesi l’esecutivo, compatibilmente con la pandemia, si siederà al tavolo per stilare la lista delle priorità da affrontare. “Vi anticipo: siccome le forze dihanno chiesto un momento diritengo quantomeno opportuno unpolitico per definire le priorità, per definire un ...

