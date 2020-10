Champions League Juventus, Diego Longo: “Dinamo? Servirà un miracolo” (Di lunedì 19 ottobre 2020) Siamo alla vigilia della sfida della Juventus contro la Dinamo Kiev e l’attesa sale ogni minuto che passa. Primo incontro del girone G della Champions League 2020/21, che vede l’esordio della formazione di Andrea Pirlo contro la squadra ucraina allenata da Lucescu. Sul match contro i bianconeri è intervenuto ai microfoni di Tuttojuve.com l’allenatore in seconda della Dinamo, Diego Longo. Il vice di Mircea Lucescu ha dichiarato: “Siamo tranquilli, contenti e con tanto orgoglio di giocare una partita così importante. Era da diversi anni che questo club non riusciva a qualificarsi nei gironi di Champions, penso dunque sia una soddisfazione poterci confrontare con club blasonati e storici come Juventus, Barcellona e Ferencvaros. Per la ... Leggi su tuttojuve24 (Di lunedì 19 ottobre 2020) Siamo alla vigilia della sfida dellacontro la Dinamo Kiev e l’attesa sale ogni minuto che passa. Primo incontro del girone G della2020/21, che vede l’esordio della formazione di Andrea Pirlo contro la squadra ucraina allenata da Lucescu. Sul match contro i bianconeri è intervenuto ai microfoni di Tuttojuve.com l’allenatore in seconda della Dinamo,. Il vice di Mircea Lucescu ha dichiarato: “Siamo tranquilli, contenti e con tanto orgoglio di giocare una partita così importante. Era da diversi anni che questo club non riusciva a qualificarsi nei gironi di, penso dunque sia una soddisfazione poterci confrontare con club blasonati e storici come, Barcellona e Ferencvaros. Per la ...

FcInterNewsit : Bastoni, Nainggolan e non solo: l'Inter ritrova anche Sensi. Conte respira in vista dell'esordio in Champions League - DiMarzio : #ChampionsLeague, la rifinitura della #Juventus: torna #Ramsey, #AlexSandro ancora out - GoalItalia : Sta per partire la stagione europea della Juventus: contro la Dinamo Kiev l’esordio da allenatore di Pirlo in Champ… - ManuFilippone95 : RT @la_rossonera: Pioli non ha paura: I rinnovi di contratto di Donnarumma, Calhanoglu e Ibrahimovic non preoccupano il tecnico del Milan S… - sportli26181512 : Juve, i convocati per la Dinamo Kiev: torna Ramsey, De Ligt out: Ufficializzata la lista dei bianconeri per la part… -